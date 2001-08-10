Добровольцы на Сахалине учатся пользоваться "Иглой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С очередной группой военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и добровольцев на Сахалине стартовали занятия на современных электронных тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне "Троицкий", военнослужащие ВВО и добровольцы осваивают поиск, определение характера целей, их захват и условное уничтожение.
На данном этапе обучения расчёты ПЗРК "Игла" выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.
Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине будут боевые пуски ракет из ПЗРК "Игла" по воздушным целям, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта "Сани".
Боевые стрельбы будут проходить на полигоне "Успеновский" под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:38 25 Мая Новые вывески меняют облик Южно-Сахалинска
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
10:45 26 Мая В Южном сбили мотоциклиста без прав, который ехал с девушкой
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
16:16 3 Мая В городском парке Южно-Сахалинска аттракционы готовят к летнему сезону
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?