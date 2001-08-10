Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и добровольцев на Сахалине стартовали занятия на современных электронных тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне "Троицкий", военнослужащие ВВО и добровольцы осваивают поиск, определение характера целей, их захват и условное уничтожение.

На данном этапе обучения расчёты ПЗРК "Игла" выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине будут боевые пуски ракет из ПЗРК "Игла" по воздушным целям, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта "Сани".

Боевые стрельбы будут проходить на полигоне "Успеновский" под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.