На дорогах Южно-Сахалинска действует ряд ограничений для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт улично-дорожной сети продолжается в Южно-Сахалинске. В связи с этим в некоторых районах города действуют ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия будут проводиться на ул. Комсомольской от ул. Сахалинской на север; на ул. Колодезной в районе пересечения с ул. Деповской; на ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачного.

На круговом перекрестке на пересечении улиц Ленина и Украинской, где ранее была изменена схема организации дорожного движения, проведены работы по демонтажу столбиков. Они изначально были установлены, чтобы акцентировать внимание автомобилистов на изменении схемы организации дорожного движения, носили временный характер. Сейчас на перекрестке действует временная разметка (желтого цвета). В ближайшее время здесь оборудуют островки безопасности, после чего нанесут постоянную разметку.

Ориентировочно до начала июня ограничено движение по внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл»). Здесь проводится работа по восстановлению благоустройства.

До 31 мая включительно продлено ограничение движения по западной полосе ул. Дзержинского в районе домов №№ 38-40. На участке специалисты АО «СКК» проводят ремонтные работы.

Ориентировочно до 31 мая закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и Горной.

По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются строительные работы. Проезд для автомобильного транспорта возможен.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Днем к уборке улично-дорожной сети привлечены 79 единиц техники и 124 рабочих.