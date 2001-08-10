Сахалинские, донецкие и луганские школьники смогут подружиться благодаря проекту "Вижу сердцем"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня стартует новый совместный проект АНО "Центр чтения" и Сахалинской областной детской библиотеки - литературно-художественный конкурс "Вижу сердцем".
Цель проекта - укрепление дружественных связей и патриотическое воспитание детей Сахалинской области, Донецкой и Луганской народных республик. В конкурсе могут принять участие младшие подростки в возрасте от 12 до 15 лет.
На первом этапе подростки напишут эссе о своей малой Родине, на втором этапе - нарисуют картины по мотивам написанных друг другом эссе. Такое объединение слова и живописи создаст творческую интеграцию, поможет авторам лучше узнать друг друга, несмотря на огромное расстояние. Результатом проекта станет выставка самых ярких работ, совместные мастер-классы, издание буклета. А победители проекта из ДНР и ЛНР будут приглашены на Сахалин и смогут ближе познакомиться и подружиться с островными школьниками.
1 июня стартует первый этап проекта - конкурс эссе. Приглашаем участников от 12 до 15 лет написать небольшой текст о своём любимом крае, о месте, которое даёт вам силы. Для кого-то это красивая природа, а кто-то вдохновляется культурными достопримечательностями. А может быть, вы захотите рассказать о вашей школе?
С рекомендациями по оформлению работ можно ознакомиться в Положении конкурса.
Проект "Вижу сердцем" - это возможность познакомить жителей Сахалина, ДНР и ЛНР с уникальным многообразием культур наших регионов, увидеть глазами детей красоту своей страны, повысить уровень знаний о городах-побратимах и территориях, которые являются неотъемлемой частью России.
Литературно-художественный конкурс "Вижу сердцем" получил финансовую поддержку правительства Сахалинской области - он стал победителем областного конкурса социальных проектов на предоставление грантов в 2023 году. Проект будет реализован при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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