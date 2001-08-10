Тихоокеанское
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16:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Летняя оздоровительная кампания стартует в Поронайском районе с 5 июня

Летняя оздоровительная кампания стартует в Поронайском районе с 5 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этим летом в оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнут более тысячи юных жителей Поронайского района. Из них более половины - подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, путевки для которых предоставляются бесплатно за счет муниципалитета.
 
Лагеря с дневным пребыванием откроются в этом году в три смены на базе учреждений образования, культуры, спорта - в районном центре, а также в селах Гастелло, Леонидово, Восток и в пгт Вахрушев.
 
В первую и вторую смены будут функционировать 9 организаций отдыха детей. В третью смену – 2 организации.
 
Лагеря дети будут посещать пять дней в неделю с 09.00 до 15.00  с организацией ежедневного двухразового горячего питания и обеспечении воспитанников молоком.

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