Южносахалинцам предлагают поддержать одну из территорий для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходят общественные обсуждения вариантов территорий, одна из которых может принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на получение федерального финансирования на реализацию. По итогам общественных слушаний принято решение заявить на голосование парк Дальний, сквер Геологов и сквер Тойохара, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В очном этапе публичных обсуждений приняли участие жители Южно-Сахалинска, а также Дальнего и других районов городского округа. Представители администрации рассказали заинтересованным гражданам о возможных концепциях трех городских пространств. Каждый мог высказать мнение о предложенных конкурсных объектах.

Первый вариант, который принимает участие в обсуждении, это парк Дальний. Участникам встречи рассказали о развитии этой территории в одноименном районе муниципалитета. Реализация проекта разделена на этапы, на конкурс планируется заявить концепцию первой очереди.

- О таком событии, как создание нового парка Дальнего, с большой территорией, с озерами в проекте, где можно реализовать многое для отдыха, мы говорим давно. Проект серьезный, достаточно долго обсуждался, мы собирали мнения людей, получили более 1500 анкет, где горожане сообщали, что хотели бы видеть в этом современном парке. И вот сейчас начался этап, когда мы планируем его включить в федеральную заявку по комфортной среде. Это конкурсное получение гранта, и очень многое будет зависеть от активности горожан, - отметила директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.

Второй вариант - это сквер Геологов - территория вблизи дома по ул. Сахалинской, 102 (район Восточной гимназии).

Третьей территорией в рамках обсуждения стал сквер Тойохара, который планируется благоустроить на Коммунистическом проспекте, 41.

Валентина Кондакова проживает в доме по ул. Кирпичной. Она отметила, что такие общественные обсуждения очень важны - люди сами должны определять, какую территорию нужно благоустроить.

- Общаюсь с родственниками из других регионов, делюсь - а у нас то одно, то другое построили, столько всего есть, и люди собираются, обсуждают проекты. Хотелось бы, чтобы все варианты воплотились в жизнь, но понимаю, все должно быть поэтапно. Мне нравится проект парка Дальнего, несмотря на то, что я живу ближе к скверу Геологов, по ул. Кирпичной и изначально выбирала эту территорию. Но послушав, я определилась - парк более интересный проект, - делится жительница Южно-Сахалинска Валентина Кондакова.

- Считаю, что для таких категорий как пенсионеры, мамы с детьми, вариант обустройства территории парка в Дальнем - очень важен. Мне не хватает зон для отдыха, хотелось бы, чтобы их стало больше в нашем городе, - комментирует участник Александр Худайдатов.

Участники мероприятия поддержали план администрации по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на получение федерального финансирования на реализацию.

В ближайшее время на портале Госуслуг появится информация о приеме предложений от жителей по выбору территории - об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, проект, ставший лидером мнений, сможет принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, получить федеральное финансирование и быть реализованным в Южно-Сахалинске.

Добавим, в 2023 году благодаря участию горожан областной центр получил федеральное финансирование на реализацию проекта по реконструкции северной части набережной реки Рогатки.