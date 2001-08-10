Почти 200 га очистят в Южно-Сахалинске от борщевика Сосновского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска ведет системную работу по уничтожению борщевика Сосновского на территории городского округа. Уже заключен ряд контрактов, в рамках которых специалисты подрядных организаций выйдут на борьбу с растением. В этом году до конца сезона в планах убрать борщевик ориентировочно на 171 гектаре муниципальных земель (с учетом многократного уничтожения на одной и той же площади), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках муниципальных контрактов подрядчики будут избавляться от борщевика как на территории города, так и в планировочных районах Луговое, Ново-Александровск, селах Березняки, Ключи, Дальнее, Старорусское, Новая Деревня, Синегорск и Санаторное.
Так, в Новой Деревне уже начались работы по уничтожению борщевика, часть участков обработаны химическим способом. К мероприятиям на территории Южно-Сахалинска и Дальнего подрядчик приступит в начале июня. Остальные населенные пункты городского округа - также в графике.
Борьба с сорняком будет вестись механическим и химическим способами. Химический способ применяется в соответствии с нормативными-правовыми актами Российской Федерации, требованиями СанПин 2.1.3684-21 и Правилами по хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов, утвержденными Минздравом России, Минсельхозпродом России 29.04.1999.
По поручению мэра Сергея Надсадина в Южно-Сахалинске создана интерактивная карта "Ареал распространения борщевика Сосновского". На сегодняшний день в систему внесены наиболее крупные очаги распространения растения, выявленные на участках, находящихся в муниципальной собственности и участках, собственность на которые не разграничена. Общая площадь - около 86 гектаров. Цель создания интерактивной карты - координация процесса взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации и муниципальных учреждений в части принятия оперативных мер по уничтожению борщевика Сосновского на участках различных форм собственности.
Планируется организация доступа к интерактивной карте жителей города. Сейчас информацию о произрастающем на территории города борщевике от населения специалисты принимают через портал "Сахалин.онлайн" и заносят на портал. Людям необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию).
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Сахалинской области его площади занимали около 1 тыс. га. Добиться полного уничтожения сорняка очень сложно: он чрезвычайно живуч и плодовит.
Согласно действующим правилам благоустройства, землепользователи на своих территориях обязаны уничтожать борщевик. Из-за того, что не все собственники выполняют свои обязанности, эффективность борьбы снижается. Придомовые территории многоквартирных домов должны освобождать от сорняка управляющие компании.
Напомним, за непроведение мероприятий по скашиванию травы и удалению борщевика Сосновского на территориях общего пользования и иных объектах благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 "Об административных правонарушениях в Сахалинской области".
Под мероприятиями по удалению борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение указанного растения, в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать свои участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от сорняка.
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