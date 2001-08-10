Южно-Сахалинск стал лидером национального рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ сформировал рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства. Лидером первого квартала 2023 года признан Южно-Сахалинск. Итоги были подведены в ходе онлайн-эфира, в котором принял участие мэр города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаясь к участникам трансляции, мэр подчеркнул, что одна из задач команды администрации - сделать Южно-Сахалинск местом притяжения для инвестиций, создать в городском округе благоприятные условия для инвестирования и развития предпринимательства.

Сегодня в Южно-Сахалинске реализуется и планируется к реализации более 100 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 330 млрд. рублей. Это позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест. В настоящее время администрацией заключено 9 концессионных соглашений по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, создании ряда крупнейший объектов - инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства, школы, газовой котельной и др. Объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет почти 60 млрд рублей.

- Механизмы государственно-частного партнерства дают возможность реализовывать масштабные проекты, направленные на развитие города и повышение качества жизни горожан. Знаковым событием для областного центра стало заключение соглашения с ГК "Росводоканалом", которое позволит модернизировать в городе систему водоснабжения и водоотведения. В Южно-Сахалинске сегодня сформирована сильная команда. И высокая оценка экспертов Национального Центра для нас очень важна, - сказал Сергей Надсадин.

Успешную работу Южно-Сахалинска в ходе видеоконференции отметил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков. Добавим, модератором эфира выступил старший управляющий директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко. Также участниками стали представители компании "ПроШкола", госкорпорации ВЭБ.РФ, ООО СберИнфа", холдинга "Синара-Транспортные машины", главы Новороссийска, Армавира, Ижевска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Благовещенска, Химок.

Сергей Надсадин поблагодарил специалистов Национального Центра ГЧП за содействие в сопровождении проектов. Также мэр отметил, что укреплению позиций муниципалитета в рейтинге значительно способствовало обучение команды администрации в рамках программы развития для 100 крупнейших городов России, инициированной ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.