От южносахалинцев ждут заявки на определение лучшего подъезда за май
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продолжается в Южно-Сахалинске. В июне жители областного центра смогут выбрать еще один подъезд многоквартирного дома для участия в областном этапе конкурса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сбор заявок продлится с 1 по 5 июня включительно. Они принимаются как от собственников жилья, так и от управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старших по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации городского округа. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах конкурса, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
По окончании сбора заявок состоится онлайн-голосование, с помощью которого и будет определен победитель муниципального этапа конкурса за май. Голосование пройдет с 8 по 15 июня в приложении Острова.65 (необходима регистрация). За это время у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.
Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.
Работа по ремонту подъездов МКД находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.
Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт общественных помещений. Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих граждан.
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