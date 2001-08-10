Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2023
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14:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

От южносахалинцев ждут заявки на определение лучшего подъезда за май

От южносахалинцев ждут заявки на определение лучшего подъезда за май

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продолжается в Южно-Сахалинске. В июне жители областного центра смогут выбрать еще один подъезд многоквартирного дома для участия в областном этапе конкурса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сбор заявок продлится с 1 по 5 июня включительно. Они принимаются как от собственников жилья, так и от управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старших по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации городского округа. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов на участие в муниципальных этапах конкурса, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

По окончании сбора заявок состоится онлайн-голосование, с помощью которого и будет определен победитель муниципального этапа конкурса за май. Голосование пройдет с 8 по 15 июня в приложении Острова.65 (необходима регистрация). За это время у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.

Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.

Работа по ремонту подъездов МКД находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.

Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт общественных помещений. Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих граждан.

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