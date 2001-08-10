Власти Южно-Сахалинска обещают максимально сохранить зелёную зону при прокладке канализационного коллектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корректировка схемы прохождения сетей южного канализационного коллектора позволит сохранить большую часть деревьев на территории строительства объекта. Инициатором внесения изменений в проект выступил глава города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, ранее мэр Южно-Сахалинска дал поручение профильным структурам проработать возможность максимального сохранения деревьев. Так, с просьбой оставить березовую рощу вдоль проспекта Мира в районе детского сада «Буратино» в администрацию обращались жители города. Глава города выехал на место с инспекционной проверкой.
- Сегодня вместе с коллегами приняли решение - скорректировать проект. В результате чего мы сохраняем значительную часть существующих зеленых насаждений. Это более 100 деревьев. Вместе с тем, принимая во внимание масштабность и значимость работ, проводимых при прокладке коллектора, некоторые деревья все же придется убрать. Проектом предусмотрено компенсационное восстановительное озеленение. То есть взамен вынужденно снесенных будут высажены новые. И нужно максимально грамотно организовать эту работу. Рядом находится жилая застройка - и зеленая полоса будет служить естественной защитой от шума транспортного потока. Дал поручение Управлению охраны окружающей среды - взять на особый контроль качество посадочного материала. Важно, чтобы это были полноценные, сформированные деревья, - отметил Сергей Надсадин.
Напомним, строительство коллектора в южной части города позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и строящиеся микрорайоны, а также вывести из эксплуатации изношенные сети. Объект имеет важное стратегическое значение для города. И на основных этапах его реализации необходимо предусмотреть моменты, в том числе в части благоустройства и комфорта для горожан. Добавим, общая протяженность сетей южного канализационного коллектора составит порядка 14 км. Согласно контракта, строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца декабря. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году.
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