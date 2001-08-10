В Южно-Сахалинске в аварии с участием мотоцикла погибла 32-летняя островитянка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 26 мая 2023 года 47-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Pajero", двигался по пр. Победы в восточном направлении, в районе дома № 6, по предварительным данным, при совершении поворота налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение, не убедился в безопасности своего маневра, чем создал помеху для движения мотоциклу «Honda CBR600RR», двигающемуся в попутном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Водитель мотоцикла предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновение не удалось.
В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир мотоцикла от полученных травм скончалась на месте ДТП, 36-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
По факту дорожно-транспортного происшествия будет назначен ряд экспертиз для установления степени виновности каждого из участников происшествия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
16:16 3 Мая В городском парке Южно-Сахалинска аттракционы готовят к летнему сезону
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?