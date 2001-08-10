В Южно-Сахалинске в аварии с участием мотоцикла погибла 32-летняя островитянка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 26 мая 2023 года 47-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Pajero", двигался по пр. Победы в восточном направлении, в районе дома № 6, по предварительным данным, при совершении поворота налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение, не убедился в безопасности своего маневра, чем создал помеху для движения мотоциклу «Honda CBR600RR», двигающемуся в попутном направлении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Водитель мотоцикла предпринял попытку экстренного торможения, однако избежать столкновение не удалось.

В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир мотоцикла от полученных травм скончалась на месте ДТП, 36-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия будет назначен ряд экспертиз для установления степени виновности каждого из участников происшествия.