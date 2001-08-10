В Южно-Сахалинске прошла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двенадцатая Всероссийская акция «Библионочь» прошла в главной областной библиотеке 27 мая. Темой встречи стал девиз «Читаем вместе». Гостям вечера было предложено более 40 тематических площадок, подготовленных специалистами и партнерами СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Торжественное открытие акции началось с театрализовано-песенного представления. После него с приветственным словом выступила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

– На этот вечер у меня большие планы, надеюсь, что вы все ко мне присоединитесь, – призвала собравшихся министр. – Сегодня в библиотеке будет очень много интересно! Вообще, я считаю, что это уникальное место на территории нашего региона, потому что здесь всегда кипит жизнь, здесь любят книги и здесь любят вас!

Также с открытием акции гостей поздравила профессор кафедры русского языка и литературы Сахалинского госуниверситета, доктор филологических наук Елена Иконникова. Ей выпала ответственная миссия – наградить победителей конкурса буктрейлеров по творчеству Расула Гамзатова, проходившего ранее в СахОУНБ. Заслуженные награды были вручены участницам авторского дуэта Елене Маркидоновой и Веронике Кирилловой.

К поздравлениям также присоединился приглашенный гость – писатель, руководитель хабаровского отделения Союза писателей России Константин Куроленя. Позже автор провел встречу с гостями, где рассказал о своем творчестве.

Обширная программа «ночи» состояла из множеств разноплановых творческих площадок. Гости смогли попробовать свои силы на мастер-классах по линогравюре, изготовлению традиционной русской куклы на щепке, книжных закладок, миниатюрной книги и других. Любителей спектаклей порадовали своими постановками театральная студия «Счастливый случай» и любительский театр «Счастливый билет». Для гостей также были организованы различные лекции: «Мифы и легенды: современная интерпретация», «Виктор Васнецов – художник русской сказки», «Русская игрушка» и другие. На «Библионочи» все желающие смогли украсить свое тело неповторимыми рисунками мехенди, побеседовать с психологом, почитать стихи в темноте, познакомиться с книжными выставками, и стать участниками научного шоу профессора Открывашкина.

На цокольном этаже, где расположен фонд особо ценных и редких документов, прошел квест «Библиотечный лабиринт», участники которого проявляли смекалку и находчивость при выполнении заданий. Для юных гостей были организованы специальные интерактивные зоны с напольными пазлами, мелками и красками.

Любителям живописи было предложено почувствовать себя настоящими творцами и создать акварельную иллюстрацию к произведению сахалинского автора Елены Намаконовой «Брусничный колокольчик». Гости также попробовали себя в роли дикторов, озвучив русскую народную сказку «Каша из топора». Для желающих насладиться живой музыкой были организованы три концерта: «Роман с романсом», бардовская песня и выступление холмской кавер-группы Bullet Band. Концерт юных музыкантов произвел фурор. Зрители танцевали, подпевали и аплодировали до боли в ладонях.

В завершение «Библионочи» гостей ожидало огненного шоу, а все желающие отправились на автобусную экскурсию по ночному Южно-Сахалинску.