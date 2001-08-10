Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2023
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В Макаровском районе ищут пропавшего мужчину
11:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Макаровском районе ищут пропавшего мужчину

В Макаровском районе ищут пропавшего мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для оказания помощи в поисках пропавшего мужчины в районе Камышового хребта из Южно-Сахалинска в Макаровский район выдвинулась группа спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в составе 7 человек и 4 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Единый телефон вызова экстренных служб: 11

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