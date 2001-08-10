В Южно-Сахалинске до 31 мая ограничили движение по улице Дзержинского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается ремонт улично-дорожной сети. В связи с этим в некоторых районах города действуют ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня днем восстановление асфальтобетонного покрытия проведут на ул. Чехова на участке от ул. Пограничной в северном направлении до детского сада №8 "Журавленок". Также ямочный ремонт пройдет на ул. 1-ой Октябрьской.

Добавим, на улицах города продолжается восстановление тротуарной плитки. Сегодня работы ведутся по ул. Комсомольской.

До 31 мая включительно продлено ограничение движения по западной полосе ул. Дзержинского в районе домов №№ 38-40. На участке специалисты АО "СКК" проводят ремонтные работы.

Ориентировочно до 31 мая закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и Горной.

По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются строительные работы. Проезд для автомобильного транспорта возможен.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Днем к уборке улично-дорожной сети привлечена 82 единицы техники и 128 рабочих.