Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники из международного аэропорта Красноярск провели ряд обучающих мероприятий для сахалинских коллег. Вместе с обменом опытом по техническим аспектам работы, особое внимание было уделено трём направлениям: готовности систем аэровокзала, информированию пассажиров при запуске работы терминала и встрече первого рейса, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Обновлённый аэропорт Красноярска открыл свои двери в 2017 году. На момент запуска терминал стал крупнейшим российским авиаузлом за Уралом. Спустя пять лет, аэропорт Красноярска и новый аэровокзал Южно-Сахалинска можно назвать технологическими побратимами, что позволяет проводить обучение и обмениваться опытом.

Так, сотрудники транспортной и авиационной безопасности завершили стажировку на многоуровневой системе обработки багажа в аэропорту Красноярск. Это позволило оперативно освоить современные методы и технологии, необходимые для эффективной и надёжной обработки багажа. Прошли обучение по управлению телескопическими трапами, что поможет грамотно и безопасно организовывать процесс посадки и высадки пассажиров, обеспечивая комфорт на каждом этапе путешествия.

В стремлении к передовым стандартам гостеприимства нового аэровокзала успешно прошли специализированное обучение. Благодаря этому сотрудники обрели дополнительные навыки и знания, необходимые для предоставления качественного сервиса и удовлетворения потребностей пассажиров.

"Мы уже многое умеем. Но для нас главное не только входные группы, эскалаторы, багажная система или телескопические, но и улыбки наших сотрудников и пожелания доброго пути вслед отправляющихся пассажиров. Сейчас важен опыт коллег о том, как открывался новый пассажирский терминал в Красноярске", - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Конушкин.

Новый аэровокзал Южно-Сахалинск - это более 47 тысяч квадратных метров комфорта и безопасности. В здании предусмотрено 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля и 8 пунктов досмотра. Для удобства пассажиров новый терминал оборудован 6 телескопическими трапами, 5 эскалаторами, 23 лифтами и 4 подъёмниками. Современный и высокотехнологичный аэровокзал, где каждому пассажиру безопасно и комфортно.