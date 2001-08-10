Амурчанка спасла утят, оставшихся на дороге без матери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенский блогер, стилист Алена Белая спасла птиц - без присмотра мамы на дороге оказались утята, пишет ИА "Порт Амур".
- Никого бы не пришлось спасать, если бы эта горе-мама не прыгнула через высокий бордюр и не убежала на строительную площадку, площадка была огорожена, - рассказала амурчанка на своей странице в социальной сети. - Она перепрыгнула, а утята просто остались на дороге. Куча утят, штук 10, наверное, а она убежала.
Девушка остановила машину и пошла помогать птенцам.
- Сзади меня была другая машина, нас было сначала двое. Я сразу выбежала из машины, смотрю, что мужчина просто их снимает. Я сразу подумала, что на меня будут орать, что я встала и не даю проехать. Я подбежала к бордюру, взяла в охапку утят, штук пять, наверное, я взяла их в руки, перекинула через бордюр, и они убежали, а остальные просто кинулись врассыпную. Я поворачиваюсь - сзади меня остановилось несколько машин. Девочки остановились, предложили помочь. Утята разбежались в разные стороны. Это нужно было снимать, если кто-то снимал, это было очень смешно. И мы, несколько человек собирали утят на дороге, мы всех собрали, всех перекинули. Это история о том, что люди отзывчивые никто не посигналил и не сказал, что торопится, - поделилась Алена.
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