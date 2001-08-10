Южносахалинцев и гостей города приглашают на распродажу саженцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля будет осуществляться с 27 мая по 15 июня на территории ярмарочной площадки около ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Посетители смогут приобрести саженцы яблони, груши, вишни, черешни, сливы, малины, ежевики, жимолости и смородины. Также в продаже будут декоративные кустарники по цене от 300 до 700 руб.