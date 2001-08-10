Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
Сейчас 22:12
79,98|85,88|66,91
В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"
16:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев и гостей города приглашают на распродажу саженцев

Южносахалинцев и гостей города приглашают на распродажу саженцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля будет осуществляться с 27 мая по 15 июня на территории ярмарочной площадки около ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Посетители смогут приобрести саженцы яблони, груши, вишни, черешни, сливы, малины, ежевики, жимолости и смородины. Также в продаже будут  декоративные кустарники по цене от 300 до 700 руб.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?