Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года на круговом перекрестке зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Согласно нормативам такое количество ДТП указывает на то, что данный участок является аварийно опасным для автовладельцев и пешеходов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Новая схема организации дорожного движения исключает конфликтные точки во избежание ДТП: при въезде на кольцо транспортные потоки разведены в попутных направлениях с помощью разметки в виде островка безопасности, движение по кольцу осуществляется по одной полосе.

Проект организации дорожного движения согласован с ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

Специалисты Центра управления городской мобильностью сегодня утром провели мониторинг пропускной способности участка и примыкающих к нему улиц. Задержка общественного транспорта составляла от 4 до 10 минут. В первые дни основная причина - участникам дорожного движения необходимо привыкнуть к изменениям. Мониторинг продолжится, в случае необходимости будут внесены корректировки в организацию дорожного движения.

В настоящее время на перекрестке нанесена временная разметка и установлены дорожные направляющие. К началу июня их уберут, установят островки и другие элементы организации дорожного движения в капитальном исполнении.