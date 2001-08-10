В Корсаковском районе провели военно-патриотическую игру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта 2023 года, на территории аэродрома "Пушистый" Корсаковского района провели военно-патриотическую игру "Зарница", в которой приняли участие дети сотрудников силовых структур и воспитанники государственных казенных учреждений дополнительного образования центра "Центр содействия семейному устройству "Звездный" и "Центр содействия семейному устройству "Феникс", рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

"Зарница" - это военно-патриотическая игра и отличная возможность интересно провести время, проявить свои способности и получить полезные навыки. Юные участники игры демонстрируют свою силу и ловкость в конкретных заданиях. Ребята продвигаются по указанному маршруту, который указан на карте, всего у них было 11 этапов заданий.

Такие игры формируют у детей навыки быстрой реакции в нестандартных ситуациях, навыки оказания первой медицинской помощи, также пропагандируют здоровый образ жизни, помогают сплотить коллектив и воспитывают у молодого поколения дух патриотизма.