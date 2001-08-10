В Южно-Сахалинске школа по борьбе с сахарным диабетом запустила новый цикл лекций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О запуске нового цикла школы по борьбе с сахарным диабетом узнали постояльцы центра социального обслуживания населения области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалист центра общественного здоровья Айгуль Ахметова рассказала об опасности сахарного диабета и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые наиболее часто встречаются у пенсионеров. Встреча прошла в рамках реализации проекта "Старшее поколение".
В Сахалинской области проживает более 11,5 тысяч человек с сахарным диабетом - это хроническое эндокринное заболевания, связанное с повышением концентрации глюкозы в крови. После постановки диагноза пациенты могут столкнуться с обилием противоречивой информации. Достоверные и структурированные знания от специалистов жители Сахалинской области, состоящие на диспансерном наблюдении, могут получить в школе по борьбе с сахарного диабета, которая действует с 2020 года.
- Мы регулярно получаем положительные отзывы от наших слушателей. Программа меняется от потока к потоку, иногда свои коррективы вносят пациенты, которые просят добавить определенную информацию. В этом году было проведено уже два цикла лекций, до конца года мы встретимся еще с тремя группами сахалинских пациентов. Наши занятия проходят в онлайн-формате, поэтому присоединиться к нашей школы могут жители со всех районов, - рассказала заведующий отделом медицинской профилактики центра общественного здоровья Айгуль Ахметова.
На вводном занятии для постояльцев центра социального обслуживания населения области специалист рассказала о разных типах диабета и методах его профилактики. Главным фактором риска развития заболевания является повышенная масса тела, поэтому врач напомнила о важности соблюдения здоровой диеты и ежедневных физических нагрузок.
Стать участником школы по борьбе с сахарным диабетом может любой островной житель, состоящий на диспансерном наблюдении. Для получения подробной информации и записи на новый цикл необходимо обратиться к своему лечащему врачу.
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