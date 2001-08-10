Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
Сейчас 22:12
79,98|85,88|66,91
В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"
15:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей села Старорусское организуют выездную торговлю

Для жителей села Старорусское организуют выездную торговлю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 27 мая, для жителей села Старорусское по адресу: ул. Центральная, 12, будет организована выездная торговля с реализацией сельскохозяйственной (продовольственной) продукции.

С 11.00 до 15.00 товаропроизводители предложат жителям села мясо и мясные полуфабрикаты, сало, масло, мед, выпечку в ассортименте, а также свежие овощи, фрукты и ягоду.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?