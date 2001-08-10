Валерий Лимаренко встретился с прибывшими в отпуск сахалинскими защитниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группу военных, приехавших из зоны СВО в отпуск в Сахалинскую область, пригласил на встречу губернатор Валерий Лимаренко. В неформальной обстановке глава региона и сахалинцы и курильчане, вставшие на защиту Отечества, обсудили положение дел на фронте, условия быта и обеспечение военных подразделений, в которых несут службу жители островного региона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Участники специальной военной операции рассказали губернатору об условиях службы, обратились с просьбами о приобретении дополнительных технических средств. Для одного из бойцов оперативно организовали комплексное медицинское обследование. Каждое обращение бойцов взято на особый контроль главы региона.
Валерий Лимаренко поинтересовался у военнослужащих, какой настрой у них и их товарищей в зоне СВО.
- Настроение боевое. Поначалу, конечно, тяжело было. Сейчас все уже усвоились и на совесть делают свое дело. Все понимают важность задач по защите нашей Родины. Ведь Россия сейчас противостоит всему Западу, - рассказал один из защитников. - Хорошо, что появилась возможность вырваться в отпуск, увидеть своих родных, жен, детей.
- С начала спецоперации обстановка изменилась в лучшую сторону. У нас есть люди, есть оборудование. Как представитель командирского состава я четко вижу, что люди стали лучше понимать свое дело. Появилась слаженность в работе, бойцы понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, - поделился участник СВО.
Сахалинцы рассказали, что домой добирались сначала по земле - сутки ехали на комфортабельном автобусе, потом на самолете. Островные власти подобрали для военнослужащих удобные рейсы и помогли забронировать билеты, также организовав их трансфер из ДНР до Москвы.
На вопрос об обмундировании, военнослужащие ответили:
- Родина обеспечивает. Буквально перед отъездом в отпуск получили новую форму и берцы.
С питанием у защитников проблем тоже не возникает. Но сахалинцы попросили организовать дополнительные поставки бутилированной питьевой воды, в летнее время вопрос приобретает большую актуальность. Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить вопрос, проработав его с руководством Шахтерского района ДНР и военным командованием.
Также бойцы обратились с просьбой о поставке электрогенераторов и беспилотников.
- Мы закупим столько, сколько необходимо. Мы поставляем в зону СВО все, что требуется защитникам. Обращайтесь к своим командирам, и мы оперативно отработаем все вопросы. Сейчас нет ничего важнее наших военнослужащих на Донбассе и их семей на Сахалине, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Областные власти, социально ответственный бизнес и волонтеры в ежедневном режиме занимаются вопросами снабжения сахалинских бойцов в зоне СВО. По заявкам военного командования налажены поставки на Донбасс обмундирования, технических средства, предметов быта, продуктов, медикаментов.
Один из бойцов на встрече с главой региона, что намерен в отпуске пройти лечение. У него обострились старые недуги. Валерий Лимаренко поручил региональному минздраву организовать для защитника комплексное обследование и оказать всю необходимую помощь.
Напомним, Сахалинская область последовательно, начиная с осени прошлого года, прорабатывала с федеральными ведомствами возможность организации отпуска для мобилизованных. Губернатор Валерий Лимаренко первым из руководителей субъектов Федерации поставил перед руководством Министерства обороны вопрос о необходимости отпусков для бойцов. По его мнению, воинам для поднятия боевого духа необходим отдых в кругу семьи и друзей. Кроме того, это справедливое решение по отношению к близким бойцов, которые ждут их дома.
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