На Сахалине сняли ковидные ограничения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Решение об отмене режима повышенной готовности принято в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе на основании заключения Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Все предыдущие нормативно-правовые акты регионального уровня о мерах по предотвращению распространения коронавируса и внесении в них изменений утратили силу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств из-за COVID-19 действовал в Сахалинской области с 18 марта 2020 года. Он давал возможность быстро и эффективно решать возникающие в ходе борьбы с пандемий задачи и замедлить распространение инфекции в регионе.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова отметила, что в режим повышенной готовности Сахалинская область вступила позже других субъектов России. Это было оправдано географическим положением региона и развитием эпидемиологической ситуации.
– Пандемию коронавируса острова прошли более-менее спокойно. Показатели заболеваемости не достигали критических значений, своевременно принимались меры ограничительного характера, – подчеркнула Ольга Фунтусова. – Чтобы определить, насколько сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе управляема и стабильна, был проведен комплексный анализ сразу по нескольким показателям. Так, за последние недели у нас отмечается стойкое снижение уровня заболеваемости новой короновирусной инфекцией, а темп прироста и вовсе имеет отрицательное значение – 18,2 процента. При этом в медицинских учреждениях нет занятых коек с аппаратами ИВЛ. Также мы учитывали охват тестирования, уровень коллективного иммунитета и удельный вес коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19.
Несмотря на отмену режима повышенной готовности, в системе здравоохранения островного региона сохраняются резервы для оказания помощи пациентам, заразившимся инфекцией. Продолжается работа по выявлению и обследованию заболевших. При наличии показаний пациентов направляют на госпитализацию или лечат амбулаторно. Кроме того, в лечебно-профилактических учреждениях – где это необходимо – сохраняется масочный режим, помещения регулярно дезинфицируют. На особом контроле находятся люди из группы риска. Это медицинские работники, люди старшего поколения, сахалинцы и курильчане с хроническими заболеваниями, постояльцы социальных учреждений.
Напомним, в рамках работы по предотвращению распространения коронавируса в образовательных объектах, торговых точках, общественном транспорте и местах массового пребывания людей регулярно проводилась дезинфекция. По мере необходимости учреждения образования переводились на дистанционный режим обучения, удаленно работали сотрудники ряда предприятий региона.
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