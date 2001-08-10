В порту Холмска учились обезвреживать террористов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под руководством оперативного штаба в Сахалинской области на территории муниципального образования "Холмский городской округ" прошло антитеррористическое учение. Планом учения предусматривалось привлечение всей группировки сил и средств ОШ в целях отработки межведомственного взаимодействия при возникновении террористической угрозы на объекте, находящемся во внутренних морских водах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.

По легенде учения, группе условных вооруженных террористов из 3 человек удалось проникнуть на территорию порта г. Холмска. С помощью беспилотного летательного аппарата диверсантами сброшено взрывное устройство на морское судно со взрывоопасным грузом, стоящее у причала.

В результате взрыва пострадали люди, повреждены объекты, расположенные вблизи от места происшествия. Преступникам удалось скрыться.

На первом этапе учения в условиях, приближенных к реальной обстановке, экстренными службами отрабатывались первоочередные мероприятия при условно совершенном теракте: оцепление места происшествия, проведение аварийно-спасательных работ, усиление охраны общественного порядка, оказание неотложной помощи пострадавшим и др.

Второй этап антитеррористического учения был направлен на отработку действий по поиску и блокированию условных террористов.

Завершающим этапом учения отработан алгоритм введения правового режима контртеррористической операции в административных границах г. Холмска, в рамках которого спецподразделениями успешно проведено боевое мероприятие по обезвреживанию преступников.

В учениях задействовались силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других ведомств, а также органов исполнительной власти Сахалинской области и местного самоуправления. Отработанные мероприятия позволили проверить уровень готовности сил и средств оперативного штаба в Сахалинской области к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы.