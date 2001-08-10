Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"
12:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для движения транспорта будут действовать в районе здания №4А по ул. Детской (городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина) 28 мая с 11.00 до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Региональное физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию "Сахалинский азимут" объединит более 180 участников.

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