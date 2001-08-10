Победители конкурса на звание лучшего подъезда на Сахалине и Курилах поделились секретами успеха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Историями преображения мест общего пользования поделились жильцы многоквартирных домов, чьи подъезды принимали участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания». Всего на конкурс поступило свыше 60 заявок. По итогам онлайн-голосования было отобрано 18 победителей, которые поборются за звание лучшего подъезда на областном этапе в декабре, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Так, от Корсаковского муниципального образования поступило восемь заявок. Это подъезды домов, расположенных по улицам Краснофлотской, Нагорной, Артиллерийской, Парковой и улице 2-ой Микрорайон. Победителем стал первый подъезд дома № 5 по улице Парковой. В апреле текущего года здесь провели ремонт: покрасили стены, заменили поручни на перилах и входные двери, а также почтовые ящики и информационные стенды.

- Живу здесь уже больше тридцати лет. Соседи тоже долгожители, очень дружные и отзывчивые. Обновления в многоэтажке происходят с 2017 года. С приходом новой управляющей компании ООО «Мир» на Парковой, 5 отремонтировали крышу, обновили фасад, провели благоустройство территории. Мы стараемся все вместе следить за состоянием подъезда, если что - обязательно звоним в свою УК, - поделилась жительница дома Роза Ю.

От Южно-Сахалинска на конкурс поступило пять заявок. Победу одержал первый подъезд дома №22 по ул. Пограничной. Здесь жильцы сами регулярно поддерживают чистоту и красоту.

- Мы привели подъезд в красивый вид - сделали роспись на стенах, продолжив морскую тематику, которая уже есть во дворе. Также установили информационный стенд, табличку на подъезде в единой концепции с дизайн-кодом. На нашем примере все горожане могут увидеть, что сделать подъезд своего дома комфортным и красивым – легко и просто, - рассказала председатель совета дома, председатель ТОС «Пограничная, 22» Анна Григорьева.

В Охе в число победителей вошел первый подъезд дома № 31а, расположенный по улице Карла Маркса. Место общего пользования стало настоящим продолжением квартиры – лестничные пролеты заставлены цветами, украшены картинами и ковриками, а дополняют антураж – вазы, зеркала и часы. Как отметил руководитель управляющей компании «ПартнерГрупп» Владимир Редкозубов, победа в конкурсе – заслуга самих жильцов.

– Дом сдан в 2014 году. Жильцы сами поддерживают порядок в подъезде. Во многом это заслуга старшего по подъезду – Максима Баталова. Он сам следит за соблюдением чистоты и требует этого от других. Может подкрасить какие-то шероховатости, убрать след от коляски на стенах, – рассказал руководитель УК.

Напомним, каждый месяц, начиная с мая этого года, во всех 18 районах путем онлайн-голосования на региональном портале Острова.65 будут определять лучший подъезд. В декабре 144 победителя всех ежемесячных муниципальных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах.

– Мы рады, что жители Сахалинской области активно включились в работу по наведению порядка и созданию комфорта в своих подъездах. В свою очередь, наша задача поддерживать инициативы жильцов, помогать им в их начинаниях. Сегодня в островном регионе интенсивно ведется работа по ремонту мест общего пользования. С начала года мы привели в порядок свыше 500 подъездов, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, заявки на участие в конкурсе могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы направляются в общественный совет при администрации своего городского округа.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году – это как минимум 4 тысячи подъездов. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.