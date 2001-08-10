В Холмском районе начались работы по реконструкции системы водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В настоящее время в селе Правда ведутся подготовительные работы в рамках реконструкции системы водоснабжения. Подрядчик приступил к земляным работам и обустройству временного строительного городка, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Данный этап также включает в себя проработку рынка на предмет стоимости, закупки и поставки в Сахалинскую область необходимых материалов и оборудования, проведение геодезических и разбивочных работ, планировку и подготовку территории строительства. Кроме того, готовится и формируется необходимая разрешительная документация на проведение работ, - рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров.
Подготовительный этап завершится 1 июня. После чего начнутся работы по переносу имеющихся инженерных сетей, установке новой трансформаторной подстанции в рамках договора технологического присоединения.
В августе на Сахалин поступит готовое основное оборудование - блочно-модульная станция очистки воды производительностью 500 кубометров в сутки. В данный момент подрядчик - ООО "ЮВА" ведет закупку. С 1 августа начнутся полномасштабные работы по монтажу конструкций и прокладке наружных сетей.
Завершить работы по реконструкции планируют к ноябрю 2024 года. В результате доступ к качественной воде получат свыше 1600 человек. Стоимость объекта составляет более 237 млн рублей. Финансирование осуществляется благодаря федеральному проекту "Чистая вода", который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
На сегодняшний день доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой составляет 87,7%. В островном регионе увеличивается финансирование мероприятий, призванных обеспечить население водой, соответствующей качеству. В 2022 году на эти цели в рамках федерального проекта "Чистая вода" и одноименной региональной программы было направлено 830 миллионов рублей. В текущем году финансирование составит 1,9 миллиарда рублей.
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