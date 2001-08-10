В Таранае для выпускников прозвенел последний звонок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики, родители и учителя СОШ № 4 с. Таранай проводили в самостоятельную жизнь шестерых выпускников 11 класса. В этот же день Последний звонок прозвенел и для 12-ти девятиклассников. Мероприятие прошло в формате праздничного концерта "К берегам мечты", рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.

Директор школы Сергей Ким вручил отличившимся за годы учебы выпускникам дипломы. Среди них - Евгений Куликов, Никита Давыденко, Василина Климанова, Захар Стебаев. Родителям от педагогического коллектива были вручены благодарственные письма. Ученики младших классов подготовили к празднику игровой танец "Акватория", а учителя выступили с творческим поздравлением в форме "капустника".

Ярким финалом оказалось выступление девятиклассницы Дарьи Вязовой. В вокальном дуэте с директором школы выпускница исполнила песню "Школа, до свидания!" на мотив известного хита Земфиры. И под огни фейерверка одиннадцатиклассников проводили на борт корабля (под него оформили школьный автобус), который проделал почётный круг центральным улицам села.

На днях школьный медиацентр выпустит музыкальный видеоролик с кадрами ярких моментов "Последнего звонка" 2023 года.