Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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В Южно-Сахалинске перекроют грунтовую дорогу в районе кафе "Старый друг"
10:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Свежую камбалу 27 мая можно приобрести около ТЦ "Янтарь" в Южно-Сахалинске

Свежую камбалу 27 мая можно приобрести около ТЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля будет осуществляться с 10.00 до 14.00 южнее дома №26 по ул. Пограничной. Цена - 70 руб/кг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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