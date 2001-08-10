МегаФон запустил мобильный интернет в Озерском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Скоростной интернет 4G появился в селе Озерское Корсаковского района Сахалинской области. Это стало возможным благодаря модернизации существующей инфраструктуры, инженеры оператора успели завершить все работы к началу туристического сезона. Вблизи села расположены Чибисанские озера и проходит дорога к озеру Буссе, знаменитому своими гастротурами для любителей устриц и других моллюсков.
Ранее сельчанам и туристам была доступна только голосовая связь. Сейчас инженеры МегаФона установили телеком-оборудование четвертого поколения, запустив "дальнобойный" слой LTE. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.
Село Озерское находится на берегу залива Анива, рядом с ним располагаются Малое и Большое Чибисанские озера. На юго-востоке из озера вытекает река Проточная, впадающая в бассейн озера Буссе. Оно получило своё название в честь участника экспедиции Невельского и первого начальника острова Сахалин Николая Васильевича Буссе. Это одно из уникальных мест Сахалина, привлекающее любителей гастротуров большим количеством вкусных, свежих моллюсков и других морепродуктов. Кроме того, Буссе является местом гнездования птиц, занесённых в Красные книги России и Сахалинской области, также здесь отдыхают перелётные птицы. Озеру присвоен статус "природного парка", оно является особо охраняемой территорией.
Теперь около 1300 жителей Озерского и многочисленные группы туристов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.
"В этом году модернизация сети затронет как крупные города, так и небольшие, малонаселённые и удаленные населенные пункты Сахалина. Эти работы позволяют обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов, в том числе туристов из других регионов. За прошлый год поток путешественников на Сахалин вырос на 20% и по прогнозам продолжит расти и в этом году", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:45 19 Мая На Сахалине и Курилах стартовал "Фестиваль Первых"
13:38 19 Мая В южно-сахалинском детском саду "Чебурашка" организовали теплый прием для бойцов СВО
17:18 19 Мая Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район города Минска
17:25 19 Мая Южносахалинка Нина Харенко отметила 101-ый день рождения
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?