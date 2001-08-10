МегаФон запустил мобильный интернет в Озерском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Скоростной интернет 4G появился в селе Озерское Корсаковского района Сахалинской области. Это стало возможным благодаря модернизации существующей инфраструктуры, инженеры оператора успели завершить все работы к началу туристического сезона. Вблизи села расположены Чибисанские озера и проходит дорога к озеру Буссе, знаменитому своими гастротурами для любителей устриц и других моллюсков.

Ранее сельчанам и туристам была доступна только голосовая связь. Сейчас инженеры МегаФона установили телеком-оборудование четвертого поколения, запустив "дальнобойный" слой LTE. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения.

Село Озерское находится на берегу залива Анива, рядом с ним располагаются Малое и Большое Чибисанские озера. На юго-востоке из озера вытекает река Проточная, впадающая в бассейн озера Буссе. Оно получило своё название в честь участника экспедиции Невельского и первого начальника острова Сахалин Николая Васильевича Буссе. Это одно из уникальных мест Сахалина, привлекающее любителей гастротуров большим количеством вкусных, свежих моллюсков и других морепродуктов. Кроме того, Буссе является местом гнездования птиц, занесённых в Красные книги России и Сахалинской области, также здесь отдыхают перелётные птицы. Озеру присвоен статус "природного парка", оно является особо охраняемой территорией.

Теперь около 1300 жителей Озерского и многочисленные группы туристов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона, им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

"В этом году модернизация сети затронет как крупные города, так и небольшие, малонаселённые и удаленные населенные пункты Сахалина. Эти работы позволяют обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надежности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов, в том числе туристов из других регионов. За прошлый год поток путешественников на Сахалин вырос на 20% и по прогнозам продолжит расти и в этом году", - прокомментировала директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.