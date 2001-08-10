Валерий Лимаренко потребовал от глав в кратчайший срок устранить все замечания к общественным пространствам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании областного правительства глава региона Валерий Лимаренко поднял вопрос исправления нарушений, которые обнаружил Центральный штаб ОНФ на Сахалине в прошлом году. Губернатор потребовал устранить все замечания до 1 июля, а не до 1 сентября 2023 года, как планировалось изначально.

– Не нужно раскачиваться до осени – это беспечное отношение к делу. Общероссийский народный фронт составил официальный протокол, указав мэрам на их недоработки. Предлагаю снова пригласить активистов ОНФ вместе с представителями прокуратуры, чтобы проверить, как прошла работа над ошибками, устранили все выявленные недочеты или нет. Если работы были выполнены ненадлежащим образом, глава района должен быть наказан. Каждый из этих объектов строился на бюджетные деньги, поэтому контроль должен быть строжайшим, халтура и брак в таких вопросах равносильны преступлению, – сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, ошибки в пяти городских округах уже устранены местными властями. К примеру, в Южно-Сахалинске в сквере имени Сергея Есенина была неправильно уложена тактильная плитка, отсутствовали карабинные крепления на качелях, не было информации о качелях, которые находятся на ремонте, а детское игровое оборудование «Счеты» являлось травмоопасным. В сквере у культурно-досугового центра «Океан» в Корсакове отсутствовала тормозная труба на снаряде скейт-парка, некоторое оборудование было не сертифицировано.

– В Корсаковском, Долинском, Анивском муниципальных образованиях и городе Южно-Сахалинске нарушения уже устранены. Однако в ряде муниципалитетов главы не проявили должной расторопности. К примеру, в Невельске еще остается необходимость завершить демонтаж опасного детского и спортивного оборудования. Министерство будет жестко контролировать, чтобы они уложились в поставленный губернатором срок, а к повторной проверке объектов снова привлечем ОНФ, – отметила Наталия Куприна.

Еще один вопрос касался выполнения поручения губернатора – до конца года привести в порядок не менее 4 тысяч подъездов. Так, по плану на конец мая во всех муниципальных образованиях должно быть отремонтировано 582 подъезда. На сегодня сделано 507. Отстающими в данном направлении работы стали Тымовский (4 подъезда из 10 запланированных) и Долинский (27 из 55) районы.

Лидируют по количеству отремонтированных подъездов Холмский, Смирныховский, Охинский и Северо-Курильский городские округа. В 18 муниципалитетах проведена инвентаризация подъездов.