В Южно-Сахалинске определили лучшее малое предприятие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги муниципального конкурса в сфере бизнеса подвели в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. 10 компаний и индивидуальных предпринимателей областной столицы сегодня отметили в ходе церемонии награждения победителей и чествования лучших представителей бизнес-сообщества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торжественное событие стало финальной точкой Недели предпринимательства в Южно-Сахалинске. Гостям праздника показали видеосюжет о мероприятиях Недели, в рамках которой предприятия открывали двери для всех интересующихся горожан, делились опытом и рассказывали о достижениях.

- Предприниматели, бизнес-сообщество, самозанятые - именно вы здесь и сейчас формируете экономический потенциал Южно-Сахалинска. Целеустремленные и очень трудолюбивые люди, вам по силам смелые решения, вы создаете рабочие места и приносите пользу обществу. Благодарю вас за огромный вклад в развитие города, желаю крепкого здоровья и успехов в вашем деле! Поздравляю всех, кто организовал и продолжает совершенствовать собственное дело, с праздником!, - отметил в приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

На сегодняшний день в островной столице зарегистрированы более 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и около 7 тысяч самозанятых. В малом и среднем бизнесе города занято почти 60 тысяч человек, что составляет более 40% всего работающего населения. Администрация поддерживает инициативы, проекты, предоставляя необходимые условия для успешной работы предпринимателей. За прошлый год сумма субсидий хозяйствующим субъектам превысила 57 млн рублей.

В номинации «Бизнес-леди» победила директор ООО «Стратегия» Надежда Решетникова.

- Я впервые участвовала в таком конкурсе, рада тому, что отметили - это заслуга всей команды, всех десяти сотрудников. Оценка того, что наш труд, труд каждого на предприятии, ценится, - поделилась руководитель компании. «Стратегия» занимается переработкой рыбных отходов, производством рыбной муки и технического рыбьего жира, продукция поставляется на сельхозпредприятия как региона, так и за его пределы.

В номинации «Город детства» лидером стало ООО «Киндергартен» (директор Татьяна Башкатова).

- Очень рада, что сегодня мы получили такую высокую награду. Благодарим всех своих сотрудников, мы вместе в этом деле с первых дней, своих партнеров, родителей деток, которые приходят в наш сад, доверяют нам. Такое признание мы получили благодаря им, в первую очередь, - поделилась Татьяна Башкатова. В детском саде компании под названием «Лисёнок» сейчас около 90 воспитанников, около 40 человек в штате.

В номинации «Бизнес-успех» по итогам 2022 года победителем стало ООО «Строительная база №1 Асфальт» (директор - Анастасия Дружинина);

В номинации «Сладкое качество» - ООО «Сахалинское кондитерское общество+» (генеральный директор Антонина Буркова);

В номинации «Успешный старт» - ИП Яна Андреевна Бондаренко, рекламно-производственная компания «Красная борода»;

В номинации «Цифровой город» - ООО «Джи Эс Консалтинг» (учредитель Андрей Зонов);

В номинации «Бизнес-стабильность» - ООО «Янтарное» (генеральный директор Василий Усатов);

В номинации «Общественное признание» - ООО «Семейная клиника № 1» (учредитель Мария Капелюх).

Имена победителей ключевых номинаций назвал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. «Лучшим предпринимателем года» в Южно-Сахалинске стал индивидуальный предприниматель Анатолий Валерьевич Чистохин. Он начал свою деятельность 22 мая 2000 года, его компания работает на маршрутах города. «Лучшим предприятием года» признано ООО «САПИКО» (директор Виктор Левандовский). Компания с 2004 года выпускает безалкогольные напитки, природную питьевую воду и квас. Предприятие ежегодно расширяет ассортимент выпускаемой продукции и модернизирует производство.

Все гости церемонии, среди которых были представители областного правительства, Городской Думы Южно-Сахалинска, руководители администрации города, подчеркивали важную роль предпринимательства в современном обществе.

Творческим подарком для гостей церемонии стали танцевальные номера городских коллективов, видеозарисовки о деятельности бизнеса в Южно-Сахалинске и гимн предпринимательства, которым завершилась церемония.