Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ремонтируют дороги, ведущие к детским учреждениям

В Южно-Сахалинске ремонтируют дороги, ведущие к детским учреждениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается капитальные ремонт ул. Зеленой в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Она является центральной в селе и ведет сразу к нескольким социально значимым объектам: школе №34, детскому саду №39 "Искорка", отделению "Почты России", а также детскому оздоровительно-досуговому центру "Юбилейный", функционирующему круглый год.

В этом году на ул. Зеленой обустроят инженерные сети, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров с обеспечением доступа маломобильных групп населения, а также благоустроят территорию.

 

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