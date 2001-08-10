В Южно-Сахалинске ремонтируют дороги, ведущие к детским учреждениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается капитальные ремонт ул. Зеленой в Березняках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Она является центральной в селе и ведет сразу к нескольким социально значимым объектам: школе №34, детскому саду №39 "Искорка", отделению "Почты России", а также детскому оздоровительно-досуговому центру "Юбилейный", функционирующему круглый год.

В этом году на ул. Зеленой обустроят инженерные сети, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров с обеспечением доступа маломобильных групп населения, а также благоустроят территорию.