Новые вывески меняют облик Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках применения дизайн-кода в областном центре продолжается замена вывесок, фасадов, входных групп, информационных и рекламных конструкций. К обновлению внешнего облика города активно присоединяются предприниматели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дизайн-код - свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.

Владелица цветочного магазина на ул. Больничной Анастасия Александрова отмечает, что новая вывеска, установленная в соответствии с правилами дизайн-кода, украсила фасад.

- Вся процедура оформления и согласования прошла очень быстро. В течение двух недель нам одобрили эскиз. Мы были первые из предпринимателей в этом здании, кто установил вывеску согласно дизайн-коду. Вскоре по соседству с нашей появились и другие конструкции, соответствующие ему. Если к нам присоединятся другие предприниматели, то дом будет выглядеть органично и стильно, - рассказала Анастасия Александрова.

В настоящий момент в областном центре установлено порядка 125 вывесок в соответствии с дизайн-кодом.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).