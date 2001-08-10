Более 54 тысяч сахалинцев и курильчан проголосовали за объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца онлайн-голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, остается одна неделя. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк или пешеходную зону можно до 31 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, если в большинстве районов уже понятен победитель в связи со значительным отрывом по голосам, то в некоторых борьба еще продолжается.

Увеличился отрыв между объектами в Анивском районе: общественное пространство у детского сада "Сказка" в Аниве уступает будущему скверу по ул. Советской в селе Троицкое уже 185 голосов. В Южно-Сахалинске разрыв между скверами Геологов и Восточным тоже небольшой, всего 225 голосов.

- От жителей зависит какие территории будут благоустроены в следующем году. Кроме того, по итогам отбора мы рассматриваем возможность поддержать самые активные районы и включить в программу не один, а несколько скверов. Так, к примеру, в 2022 году Макаровский и Томаринский районы показали лучший результат. У них реализуются по 2 объекта: в Макарове появятся сквер "Без пяти семь" и "Ленинградский сквер", а в Красногорске и Ильинском зоны отдыха, - подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на единой онлайн-платформе - 65.gorodsreda.ru. На выбор сахалинцам и курильчанам представлено 41 общественное пространство. В каждом городском округе определено по две - три территории. Процесс выбора объекта устроен максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Это делает голосование максимально прозрачным.

Проголосовать за проекты жителям области помогают волонтеры. Добровольцы используют специальное мобильное приложение, где не остаются персональные данные проголосовавших. Требуется только назвать действующий номер телефона.

По каждому объекту на платформе можно связаться с кураторами территорий. Также работает бесплатная горячая линия: *0065 или 8-800-302-0065.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в текущем году новый облик должны были получить 20 объектов островного региона. Однако благодаря финансированию из областного бюджета программу благоустройства на этот год удалось расширить с 20 до 25 объектов. Дополнительные общественные территории преобразят в ходе реализации областной программы. Полный список размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе "Формирование комфортной городской среды".