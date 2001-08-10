Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
Сейчас 01:27
79,98|85,88|66,91
Улица Колодезная в Южно-Сахалинске закрыта для сквозного проезда
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают воспользоваться суперсервисом "Рождение ребенка"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках данной услуги доступна функциональность оформления медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа (ЭМСР) на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

По данным министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, преимущества ЭМСР:

Регистрация рождения без личного визита;

Проактивное оформление: СНИЛС, ИНН, цифрового полиса ОМС, материнского капитала, пособий и льгот, связанных с рождением;

Получение заявительных услуг в электронном виде: регистрация ребенка по месту жительства/пребывания, прикрепление к поликлинике;

Документы всегда доступны в личном кабинете родителей;

Возможность получить бумажное свидетельство о рождении в удобное время в любом органе ЗАГС или МФЦ посредством записи на портале Госуслуг.

Суперсервис "Рождение ребенка" доступен с 18 мая 2022 года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?