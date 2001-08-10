Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2023
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14:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открыты мемориальные доски двум выдающимся учёным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук открыли мемориальные доски, посвящённые выдающимся учёным и организаторам науки, бывшим директорам Института - С.И. Миронову и К.Ф. Сергееву.

К этому событию было приурочено расширенное заседание учёного совета, посвящённое истории сахалинской науки и Института. Кроме учёных Института в заседании приняли участие представители правительства Сахалинской области, Государственного исторического архива Сахалинской области, Сахалинского областного краеведческого музея.

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