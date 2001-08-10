В департаменте социальной политики пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 26 мая, специалисты департамента социальной политики администрации города проведут горячую телефонную линию по вопросам предоставления муниципальной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, рассматриваемая тема затрагивает только совершеннолетних граждан, признанных недееспособными по решению суда. На вопросы жителей города ответят сотрудники отдела муниципальной социальной политики департамента.

Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 300-722 (доб. 2).

Добавим, что консультацию по вопросам выдачи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных, можно получить по телефону: 300-722 (доб. 2) с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.