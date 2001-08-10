Южносахалинцев приглашают на обсуждение проектов благоустройства городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает жителей обсудить предложения по благоустройству существующих и созданию новых общественных пространств для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы проект получит федеральное финансирование и будет реализован, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Общественные обсуждения пройдут завтра, 26 мая, в 18.00 в актовом зале детской художественной школы по адресу: ул. Вокзальная, 5 а.

Для обсуждения будут представлены три концепции развития городского пространства. Это парк Дальний, который планируется разместить на территории в одноименном районе муниципалитета. Реализация проекта разделена на этапы. На конкурс планируется заявить концепцию первой очереди. Кроме того, Сквер Геологов - территория вблизи дома по ул. Сахалинской, 102 (район Восточной гимназии), а также сквер Тойохара, который планируется благоустроить на Коммунистическом проспекте, 41.

Представители администрации презентуют южносахалинцам концепцию реализации каждого из объектов.

Добавим, в этом году благодаря участию горожан областной центр получил федеральное финансирование на реализацию проекта по реконструкции северной части набережной реки Рогатки.