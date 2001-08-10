Улица Колодезная в Южно-Сахалинске закрыта для сквозного проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улично-дорожной сети. В связи с этим в некоторых районах города действуют ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В районе пересечения Холмского шоссе и ул. Памятной продолжаются дорожные работы с частичным ограничением движения. Чтобы минимизировать неудобства для автовладельцев, мероприятия проводятся преимущественно в вечернее время.

Также сегодня до 19.00, на период работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, для движения закрыт участок улицы Колодезной от её пересечения с ул. Киевской до ул. Кирпичной. Сквозного проезда нет.

С 22.00 25 мая до 06.00 26 мая на круговом перекрестке Ленина-Украинская и на прилегающих улицах пройдут работы по нанесению новой разметки в рамках реорганизации схемы дорожного движения: в целях повышения безопасности дорожного движения проезд по кольцу будет осуществляться по одной полосе, будут оборудованы необходимые элементы организации дорожного движения. Автомобилистам необходимо обращать внимание на временные знаки.

До 25 мая включительно для движения транспорта закрыта западная полоса дороги на ул. Дзержинского в районе домов №№ 38-40. На участке специалисты АО "СКК" проводят ремонтные работы. Они продлятся до четверга до 17:00.

Добавим, также в областном центре ведется восстановление тротуарной плитки. Сегодня работы пройдут на участках по ул. Комсомольской, А. Буюклы, Крюкова.

До 28 мая для сквозного движения закрыт участок ул. Больничной в районе дома №2/2. Здесь проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Движение автобусных маршрутов № 2ч и 2пр скорректировано. Общественный транспорт объезжает ремонтируемый участок по ул. Есенина - Комсомольской - разворачивается на кольцевом перекрестке и далее следует по маршрутам.

Ориентировочно до 30 мая ограничено движение по внутриквартальному проезду в районе здания пр. Мира, 64а от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь завершаются работы по прокладке инженерных сетей, идет подготовка к благоустройству.

Ориентировочно до 31 мая закрыт для движения участок ул. Западной в границах пр. Победы и пер. Солнечного. Объезд возможен по ул. Железнодорожной.

До 20 июля на капитальный ремонт закрыт участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и Горной.

По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, на повороте на Охотскую трассу продолжаются строительные работы. Проезд для автомобильного транспорта возможен.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Днем к уборке улично-дорожной сети привлечено 82 единицы техникии 120 рабочих.