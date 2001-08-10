Современный спорткомплекс с бассейном открылся в Аниве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В физкультурно-оздоровительном комплексе также обустроили помещение для художественной гимнастики и оснастили новейшим оборудованием тренажерный зал. Каждый день спортивный объект смогут посещать более 700 человек.
– Это масштабный и знаковый объект — впервые жители района получили возможность заниматься плаванием на профессиональном уровне. До этого спортсменам приходилось ездить в областной центр. Особое внимание к спортивному сооружению также связано с наказами жителей, которые были отражены в «Народной программе» «Единой России», – отметил секретарь регионального отделения Партии "Единая Россия" Валерий Лимаренко.
– Мы очень-очень рады, что в Аниве появился такой красивый ФОК. У нас много спортсменов – и маленьких, и взрослых. Теперь мы сможем активно проводить досуг. Самое главное, что спорткомплекс теперь под рукой, и нам больше не придется ездить в Южно-Сахалинск на тренировки, – поделилась спортсменка и волонтер Даната Ковалева.
Двухэтажный ФОК площадью более 3200 квадратных метров вмещает два бассейна, универсальный спортивный зал для художественной гимнастики, тренажерный зал для силовых и кардиотренировок. Малый детский бассейн размерами 6х3 метра и глубиной 0,6 метра позволяет проводить занятия с малышами от трех лет. В бассейне для спортивного плавания размерами 25х9,8 метра и глубиной от 1,2 до 1,8 метра будут проводиться занятия с инструкторами по плаванию и аквааэробике.
– Вода отличная! Со своими учениками-борцами утром выходного дня решили опробовать новый бассейн. Будем приходить регулярно. Это хорошо влияет на тренировочный процесс в единоборствах. В воде тренируется дыхательная система и выравнивается позвоночник, – рассказал руководитель федерации кудо Сахалинской области Андрей Со. – Хорошо, что в Аниве открылся такой спорткомплекс. Детям и подросткам некогда будет о чем-то дурном думать, когда можно пойти в бассейн поплавать и на тренажерах позаниматься.
В свободное от тренировок время бассейн доступен для всех желающих. Заниматься могут и люди с ограничениями по здоровью – в зале бассейна предусмотрен механический подъемник. А в рамках проекта «Сахалинское долголетие» современный спортобъект будут посещать активные анивчане старшего поколения.
– В Аниве никогда не было бассейна, людям приходилось ездить в Южно-Сахалинск. Мы стремимся к тому, чтобы для жителей всех районов области были доступны водные тренировки. Теперь бассейны работают уже в 12 городских округах, – рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов. – Важно и то, что с открытием комплекса собственный комфортный дом появился у анивских гимнастов. Раньше юные спортсмены занимались в приспособленных помещениях в учреждениях образования и культуры. Гимнастика в районе находится на очень высоком уровне. К слову, единственная наша сахалинская гимнастка, которая сейчас тренируется у Ирины Винер, начинала свой путь в Аниве.
В здании спортшколы размещаются также медицинский блок, тренерские комнаты, солярий, мужские и женские раздевалки. Буфет работает по принципу фитобара, где посетители могут попробовать травяные чаи, свежевыжатые соки и кислородные коктейли.
Спорткомплекс сдавался «под ключ» – полностью со всем необходимым оборудованием. На территории была построена газовая котельная, которая обеспечивает ФОК теплом. В ближайшее время в Аниве распахнет двери современная детская школа искусств. Идет строительство дома культуры в Новотроицком. В планах на следующий год – возведение каркасного универсального спорткомплекса в Троицком.
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