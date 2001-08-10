Тихоокеанское
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19:03, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске отремонтируют пешеходный тротуар по улице Победы

В Поронайске отремонтируют пешеходный тротуар по улице Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы развернулись на пешеходном тротуаре от дома № 26 по улице Победы до улицы Сахалинской в Поронайске. Подрядная организация ИП Зиновьев В.Э. в настоящее время проводит демонтажные работы.

На данном участке строители установят бордюры и произведут укладку асфальтобетонного покрытия. Работы выполняются за счет средств местного бюджета, на сумму чуть более 1,7 млн. рублей. В общей сложности ремонту подлежит площадь более 600 квадратных метров. Работы подрядчик планирует завершить до 1 августа текущего года.

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