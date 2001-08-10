Долгожителей Поронайска поздравляют с юбилеем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этой неделе мэр Антон Карпуков и председатель Собрания Виктория Кривошеева поздравили двух долгожителей – Таисию Федоровну Иванникову и Виктора Степановича Тесленко.

Таисия Федоровна Иванникова отпраздновала 80-ый день рождения. Родилась в Смоленской области, деревне Петухово. В 1946 году приехала с родителями на Сахалин. Трудилась в коммунальной сфере. Потом в течение 25 лет работала в военкомате, после пенсии работала 11 лет в колхозе «Дружба». Является «Ветераном труда». Воспитала двоих детей.

Виктор Степанович Тесленко отметил 85-летие. Родился в селе Верх-Каргат Новосибирской области. Получил образование в новосибирской школе строймастеров. В 1969 году переехал на Сахалин. Устроился в ПМК-7 (шахтострой) плотником, затем до выхода на пенсию работал каменщиком. Неоднократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями. Воспитал двоих детей.

Поздравляем долгожителей с днем рождения и желаем хорошего настроения и крепкого здоровья!