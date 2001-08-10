"Женское движение Единой России", "Союз женщин России" и клуб "Альтаир" ЦМИ провели встречу "Вместе - мы сила".

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтерская команда "Доктор Клоун" устроила для маленьких и больших зрителей волшебное и динамичное представление – ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.

Для участия в мероприятии были приглашены дети и подростки из семей мобилизованных, дети и родители РО «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов Сахалинской области» .

Любопытным зрителям показали фокусы и трюки с мыльными пузырями. Каждого желающего поместили в огромный мыльный пузырь (в этот момент ребята загадывали желание).

Но главная “фишка” мероприятия – это фокус с огнем. Самые смелые подростки и родители проверили свою силу воли, получили массу позитива и удовольствия.

В конце праздника все участники получили сладкие подарки!