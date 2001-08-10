Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
Сейчас 23:57
80,17|86,55|66,91
Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей
18:05, | Новости общества Сахалина и Курил

"Женское движение Единой России", "Союз женщин России" и клуб "Альтаир" ЦМИ провели встречу "Вместе - мы сила".

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтерская команда "Доктор Клоун" устроила для маленьких и больших зрителей волшебное и динамичное представление – ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.
 
Для участия в мероприятии были приглашены дети и подростки из семей мобилизованных, дети и родители РО «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов Сахалинской области» .
 
Любопытным зрителям показали фокусы и трюки с мыльными пузырями. Каждого желающего поместили в огромный мыльный пузырь (в этот момент ребята загадывали желание).
Но главная “фишка” мероприятия – это фокус с огнем. Самые смелые подростки и родители проверили свою силу воли, получили массу позитива и удовольствия.
 
В конце праздника все участники получили сладкие подарки!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?