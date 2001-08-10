Сахалинские студенты спроектируют умный кампус на форуме разработчиков в Нижнем Новгороде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ве команды от Сахалинского государственного университета будут представлять Сахалинскую область на студенческом хакатоне «Умный кампус», который пройдёт 30–31 мая в Нижнем Новгороде. Организуют мероприятие Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с правительством Нижегородской области по итогам стратегических сессий по созданию сети современных университетских кампусов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Согласно условиям хакатона, в команды входят по пять человек, обучающихся соответственно по направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Строительство». Они примут участие в разработке цифровых продуктов, направленных на создание сервисов «Умный кампус».



Перед поездкой с будущими участниками встретился и. о. ректора СахГУ Александр Самардак:



– Ваша задача будет связана с новым кампусом СахГУ, – отметил он. – Конечно, постарайтесь выложиться на полную, и если вы там покажете хороший результат, это будет классно! Но, на мой взгляд, так же важно подружиться там с другими ребятами и совместными усилиями придумать интересные идеи и проекты, которые вы привезёте домой, а мы в свою очередь возьмём их на вооружение уже в нашем будущем кампусе.



На мероприятии будут представлены команды из 17 российских регионов, где сейчас строятся новые кампусы мирового уровня. В перспективе таких кампусов должно стать 25.



Как поясняют в правительстве Сахалинской области, хакатон должен стать своего рода полигоном для обкатки новых идей, которые можно будет внедрить и использовать у нас уже сейчас, когда строительство кампуса только начинается. Соответственно, внедрение проверенных решений приведёт к экономии и повышению эффективности при реализации проекта.



– Любой современный кампус не сможет существовать и функционировать без цифровых технологий. Поэтому главная задача в рамках этого хакатона как раз направлена на проектирование цифровых сервисов. – отмечает зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков.



Цифровые сервисы призваны помочь жить и работать внутри кампуса, обеспечить комфортную жизнь, учёбу и работу. Сюда относятся технологии начиная от «умных зачёток» и заканчивая управлением микроклиматом, лабораториями, распределением нагрузок, управлением учебным процессом, формированием систем аналитики и так далее.



– Наш кампус будет проектироваться в цифре, строиться в цифре, эксплуатироваться в цифре. То есть на каждом этапе должна быть построена модель в электронном виде. И на хакатоне мы посостязаемся с остальными командами на предмет именно нашего понимания о том, что такое кампус мирового уровня и каким образом спроектировать его цифровые сервисы, – подвёл итог заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь.



– Для нас это не только хорошая возможность показать свои навыки и идеи, но и стать причастным к такому масштабному проекту. Чтобы после того, как наш кампус будет построен мы могли сказать, что тоже принимали участие в его разработке. Это очень ценно для нас. - отмечают студенты-информатики.



Напомним, что строительство кампуса мирового уровня СахалинTech в Южно-Сахалинске начнется уже в 2023 году. В современном кампусе будут обучаться порядка 1500 студентов и работать 250 преподавателей. Появление передового кампуса на Сахалине обогатит научный потенциал региона и приведет к повышению уровня квалификации местных специалистов.



Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и образование», который запущен по инициативе Президента В.В. Путина.