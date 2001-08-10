Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
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17:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Работы по изменению организации схемы дорожного движения на перекрестке улиц Ленина и Украинской перенесены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по переразметке на круговом перекрестке ул. Ленина и Украинской  пройдут с 22.00 25 мая до 6.00 26 мая. Проезд для автотранспорта через перекресток в период нанесения временной разметки будет возможен, рассказали ТИА "Острвоа" в городской администрации.

Автомобилистам необходимо обращать внимание на временные знаки.

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