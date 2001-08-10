Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
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15:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец взял предоплату за морепродукты, которые не собирался поставлять

Сахалинец взял предоплату за морепродукты, которые не собирался поставлять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления МВД России по Сахалинской области задержан 36-летний житель областного центра, подозреваемый в совершении мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант посредством сети Интернет занимался продажей морепродуктов и деликатесов. В декабре минувшего года у гражданина возникли финансовые трудности. В это же время ему написала 44-летняя сахалинка, с просьбой приобрести крупную партию морепродуктов. Мужчина, заведомо зная, что не сможет поставить запрашиваемый товар ввиду его отсутствия, пообещал потерпевшей доставку и попросил сделать предоплату. Сумма составила 115 тысяч рублей.

Поскольку ранее женщина уже покупала у него морепродукты, то не заподозрила подвоха и перевела всю сумму. Фигурант в свою очередь, вместо выполнения взятых на себя обязательств, истратил деньги по своему усмотрению. Поняв спустя время,  что ее обманули, женщина обратилась за помощью в полицию.

По данному факту СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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