Сахалинец взял предоплату за морепродукты, которые не собирался поставлять

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления МВД России по Сахалинской области задержан 36-летний житель областного центра, подозреваемый в совершении мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант посредством сети Интернет занимался продажей морепродуктов и деликатесов. В декабре минувшего года у гражданина возникли финансовые трудности. В это же время ему написала 44-летняя сахалинка, с просьбой приобрести крупную партию морепродуктов. Мужчина, заведомо зная, что не сможет поставить запрашиваемый товар ввиду его отсутствия, пообещал потерпевшей доставку и попросил сделать предоплату. Сумма составила 115 тысяч рублей.

Поскольку ранее женщина уже покупала у него морепродукты, то не заподозрила подвоха и перевела всю сумму. Фигурант в свою очередь, вместо выполнения взятых на себя обязательств, истратил деньги по своему усмотрению. Поняв спустя время, что ее обманули, женщина обратилась за помощью в полицию.

По данному факту СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.