Посылки бойцам в зоне СВО передали сахалинские общественные организации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 посылок в ближайшее время отправят сахалинцам, участвующим в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К проекту "Сопричастность" присоединились региональная общественная организация "Сахалинские корейцы", региональная молодежная общественная организация "Сахалинские корейцы" и южно-сахалинская местная спортивная общественная организация "Клуб "Торнадо" по тхэквондо WTF".
- Мы всецело поддерживаем правительство России и нашего президента Владимира Путина. Поэтому в очередной раз оказываем поддержку ребятам, находящимся на передовой. Собрали посылки с лекарствами. В них антибиотики, жаропонижающие и средства личной гигиены - все, что может пригодиться, - рассказал председатель РМОО "Сахалинские корейцы" Сергей Ли.
Ранее молодежная общественная организация уже оказывала помощь и передавала военнослужащим посылки с вещами первой необходимости.
К сбору средств присоединилась и южно-сахалинская местная спортивная общественная организация "Клуб "Торнадо" по тхэквондо WTF".
- К нам с просьбой о сборе средств обратилась руководитель РОО "Сахалинские корейцы" Оксана Пак. Естественно, мы поддержали вместе с воспитанниками и их родителями. Наша организация также оказывает и адресную помощь семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО, - добавил председатель ЮСМСОО "Клуб "Торнадо" по тхэквондо WTF" Павел Ри.
В планах у представителей указанных организаций оказание дальнейшей помощи.
Напомним, в Южно-Сахалинске открыты пункты сбора посылок для участников СВО по следующим адресам: ул. Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского, 23 (каб. 325) и улица Больничная, 34.
Полный перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале. Подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01 ежедневно с 09.00 до 19.00.
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