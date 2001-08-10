На Камчатке автограф Уолта Диснея продают за 200 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 200 000 рублей жителям Камчатки предлагают купить автограф Уолта Диснея, сообщает телеканал "41 РЕГИОН". По заверениям автора объявления, автограф настоящий, а приобрёл он его в Штатах.
Подпись Уолта Диснея - не единственный подобный сувенир, продаваемый жителями Камчатки. Так, фанат Ольги Бузовой тоже готов расстаться с автографом звезды. В объявлении владелец указал, что продаёт дорогой сердцу листок бумаги с памятной надписью по причине того, что сильно нуждается в деньгах. Обладателем сувенира можно стать за 1500 рублей.
Последним и самым скромным в регионе подобным предложением являются автографы двух легенд советского хоккея - Александра Голикова и Владимира Мышкина. Каждая из подписей обойдётся потенциальному покупателю в 400 рублей. Автор объявления утверждает, что заполучить их удалось в 2019 году на "Гала-матче Ночной лиги", а в доказательство прикладывает свой входной билет на спортивное событие.
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