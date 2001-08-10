Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2023
Сейчас 23:56
80,17|86,55|66,91
Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей
13:15, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке автограф Уолта Диснея продают за 200 000 рублей

На Камчатке автограф Уолта Диснея продают за 200 000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 200 000 рублей жителям Камчатки предлагают купить автограф Уолта Диснея, сообщает телеканал "41 РЕГИОН". По заверениям автора объявления, автограф настоящий, а приобрёл он его в Штатах.

Подпись Уолта Диснея - не единственный подобный сувенир, продаваемый жителями Камчатки. Так, фанат Ольги Бузовой тоже готов расстаться с автографом звезды. В объявлении владелец указал, что продаёт дорогой сердцу листок бумаги с памятной надписью по причине того, что сильно нуждается в деньгах. Обладателем сувенира можно стать за 1500 рублей.

Последним и самым скромным в регионе подобным предложением являются автографы двух легенд советского хоккея - Александра Голикова и Владимира Мышкина. Каждая из подписей обойдётся потенциальному покупателю в 400 рублей. Автор объявления утверждает, что заполучить их удалось в 2019 году на "Гала-матче Ночной лиги", а в доказательство прикладывает свой входной билет на спортивное событие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?