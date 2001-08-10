На Сахалине стартовали занятия по огневой подготовки с новобранцами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новобранцы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, впервые выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Молодые бойцы, прибывшие в соединение около месяца назад, выполнили упражнение начальных стрельб из автомата АК-74, а также нормативы по метанию учебной гранаты РГД-5.
Также в ходе занятия по огневой подготовки с новобранцами была проведена тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия и снаряжение магазина учебными патронами.
Данный этап подготовки является первым и очень важным для становления молодого пополнения, превращения новобранца в подготовленного солдата.
Перед тем, как взять в руки боевое оружие, каждый из новобранцев выполнили упражнения учебных стрельб из автоматического оружия на специально подготовленной площадке на базе мотострелкового соединения.
Одиночная подготовка военнослужащих также включает в себя полное изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.
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