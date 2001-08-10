На Сахалине стартовали занятия по огневой подготовки с новобранцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новобранцы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, впервые выполнили задачи по огневой подготовке из стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Молодые бойцы, прибывшие в соединение около месяца назад, выполнили упражнение начальных стрельб из автомата АК-74, а также нормативы по метанию учебной гранаты РГД-5.

Также в ходе занятия по огневой подготовки с новобранцами была проведена тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке оружия и снаряжение магазина учебными патронами.

Данный этап подготовки является первым и очень важным для становления молодого пополнения, превращения новобранца в подготовленного солдата.

Перед тем, как взять в руки боевое оружие, каждый из новобранцев выполнили упражнения учебных стрельб из автоматического оружия на специально подготовленной площадке на базе мотострелкового соединения.

Одиночная подготовка военнослужащих также включает в себя полное изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.