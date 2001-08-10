С 1 июня в Южно-Сахалинске внесут изменения в работу маршрутов № 2 и 5
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация транспортной реформы. Так, в ее рамках на следующей неделе в транспортной сфере города ожидаются нововведения. С 1 июня будут внесены корректировки в схему движения маршрутов № 2ч и 2пр и №5, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Так, маршрут №5 с 1 июня будет заходить на улицы, которые ранее не были обеспечены транспортным сообщением, это ул. Украинская на участке от пр. Мира до ул. Ленина, также, по многочисленным обращениям горожан, он охватит полностью ул. Пограничную и Больничную. Что касается маршрута №2 (2ч и 2пр), здесь транспорт будет заходить на ул. Детскую, Венскую, а также следовать по пер. Алтайскому и далее по маршруту. Тем самым транспортным сообщением будут охвачены гимназия № 3, зоопарк и городской парк культуры и отдыха, - сообщил директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов.
Все изменения будут отражены на сайте администрации Южно-Сахалинска в соответствующем разделе "Расписание", также в сервисе онлайн-мониторинга общественного транспорта. По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую единого оператора: 55-65-15.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:52 Сегодня Способы получения ВНЖ во Франции для русских
09:21 Сегодня Двух жителей Холмска будут судить за вылов крабов почти на миллион рублей
- 09:51 Сегодня Ремонт духовки Indesit на дому: восстановление функциональности кухни
11:34 Сегодня С 1 июня в Южно-Сахалинске внесут изменения в работу маршрутов № 2 и 5
09:34 18 Мая В аварии на Сахалине пострадал 5-летний мальчик
15:45 19 Мая На Сахалине и Курилах стартовал "Фестиваль Первых"
13:38 19 Мая В южно-сахалинском детском саду "Чебурашка" организовали теплый прием для бойцов СВО
17:18 19 Мая Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район города Минска
12:44 28 Апреля В Южно-Сахалинске в субботу на линии выходят дачные маршруты
16:13 2 Мая Южносахалинские школы присоединяются к Всероссийской акции "Стена Памяти"
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
16:37 24 Апреля Три человека погибли в Корсакове при ремонте плавучего дока
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?